Siria, Unhcr: esodo civili per combattimenti a Ghouta e Afrin -6

Roma, 20 mar. - Per far fronte alla crescente emergenza di Afrin, l`UNHCR ha intensificato la sua risposta, distribuendo 100.000 beni di prima necessità negli ultimi due giorni, tra cui materassi, coperte, coperte di lana e ad elevata efficienza termica, teli di plastica, lampade solari, taniche, vestiti e altri articoli di base. Inoltre, sono stati spediti 1.100 kit di per la costruzione di ripari e nei prossimi giorni si prevede che arriveranno 1.000 tende a Tal Rifaat.

Come a Ghouta est, è essenziale garantire la libertà di movimento per le persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie case ad Afrin. L`UNHCR sollecita che venga garantito un passaggio sicuro e rapido verso Aleppo e altre destinazioni dove molti degli sfollati riferiscono di avere parenti, amici o altre proprietà.