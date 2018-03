Siria, Unhcr: esodo civili per combattimenti a Ghouta e Afrin -4

Roma, 20 mar. - La mancanza di sistemazioni adeguate è una delle maggiori preoccupazioni e stiamo cercando di colmare questa lacuna. Più di 2.200 materiali per la costruzione di ripari sono stati forniti alla SARC per rendere abitabili le strutture destinate ai rifugi collettivi. Circa 800 tende per famiglie dell`UNHCR sono state inviate dal nord-est della Siria e raggiungeranno Damasco entro le prossime 48 ore. Ne saranno distribuite altre, ma nel frattempo l`UNHCR sta anche fornendo tendoni mobili come sistemazione temporanea per le persone che dormono all`aperto, in particolare nei rifugi collettivi.

Affinché gli urgenti bisogni della popolazione civile vengano soddisfatti è fondamentale poter avere un accesso umanitario pieno e senza restrizioni all`interno e al di fuori di Ghouta est, per raggiungere le persone che vivono nei rifugi collettivi e in altre località. Altrettanto importante è il pieno rispetto della libertà di movimento dei civili e della scelta del luogo in cui si sentono al sicuro. Deve essere garantito il loro pieno diritto di scegliere se rimanere a Ghouta est o cercare sicurezza altrove. In base alle informazioni a disposizione dell`UNHCR, i civili che lasciano Ghouta est sarebbero sottoposti a uno screening per ragioni di sicurezza; l`Agenzia non ha comunque accesso a tale screening.

(Segue)