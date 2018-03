Siria, Unhcr: esodo civili per combattimenti a Ghouta e Afrin -3

Roma, 20 mar. - Tutti gli inseidiamenti sono sovraffollati, saturi e privi dei servizi igienici di base. La gente fa la fila per ore per usare i bagni, la maggior parte dei quali non ha illuminazione. L`UNHCR e i suoi partner collaborano giorno e notte per fornire assistenza salvavita, in stretto coordinamento con la Mezzaluna Rossa Araba Siriana (SARC), le agenzie delle Nazioni Unite e altri attori umanitari. I partner dell`UNHCR stanno registrando persone prive di documenti, in particolare neonati non registrati, nel tentativo di affrontare l`importante questione della protezione con le autorità siriane.

Ad oggi l`UNHCR ha consegnato 180.000 beni di prima necessità per rispondere ai bisogni più urgenti: materassi, coperte di lana e ad elevata efficienza termica, teli di plastica, kit di abbigliamento invernale, lampade solari, taniche e set da cucina. In diversi insediamenti collettivi, le persone che vivono all`aperto nei cortili della scuola sono disperate e usano le coperte dell`UNHCR come divisori per avere un po` di privacy e per proteggere se stessi e i loro famigliari dal sole durante il giorno e dal freddo della notte. (Segue)