Trump annuncia incontro con Putin "in futuro abbastanza prossimo"

New York, 20 mar. - Donald Trump ha annunciato la possibilità di un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, "tra non molto tempo" nel tempo. Lo ha detto dalla Casa Bianca nel corso del suo incontro con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. "Ho telefonato questa mattina a Vladimir Putin per complimentarmi con lui per la vittoria alle elezioni. Credo che ci sarà un incontro non troppo lontano nel futuro", ha detto Trump, aggiungendo che i due intendono discutere della "corsa agli armamenti" ("abbiamo speso 700 miliardi di dollari nella difesa e siamo la prima potenza mondiale"), ma anche di Ucraina e di Siria.