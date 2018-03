Sassoli: grazie Veltroni, peccato per come gli si sta rispondendo

Roma, 20 mar. - "Il modo, prima ancora che il contenuto, con cui è stata accolta l'interessante riflessione di Veltroni ha dato la sensazione che vi sia qualcuno nel Pd che non voglia proprio essere aiutato ad uscire dalle difficoltà e ritenga sia meglio continuare a vivere in beata solitudine". Così David Sassoli, vicepresidente del Parlamento europeo, ha commentato alcune critiche che si sono levate nel Pd all'intervento di Valter Veltroni sulla crisi politica.

"Addirittura si è arrivati a sostenere - aggiunge Sassoli - che la disponibilità all'ascolto e al dialogo, tipico della cultura progressista, costituirebbe la fine del Pd, dimenticando di aggiungere che è stata soprattutto la solitudine a provocare la più grave sconfitta elettorale nella storia del centrosinistra. Invece di essere grati a Veltroni, lo si respinge in nome di non si sa quali certezze. In questa stagione 'del nostro scontento' - conclude Sassoli - sarebbe meglio dotarsi di una buona dose di dubbi, ossigenarsi con un po' di umiltà e riprendere a considerare il rispetto, anche nel dissenso, come la misura del nostro comportamento".