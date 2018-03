Trump si congratula per vittoria Putin, non parla di caso Skripal

Mosca, 20 mar. - Donald Trump si è congratulato con Vladimir Putin per la sua vittoria alle elezioni presidenziali, ma non ha fatto parola sul caso dell'avvelenamento della ex spia russa, Sergey Skripal in Gran Bretagna. Questo ultimo particolare è evidenziato da Interfax, mentre la stampa russa non manca di sottolineare che i due hanno parlato anche di un futuro possibile incontro.

I leader si sono espressi a favore dello sviluppo della cooperazione in vari settori, anche per quanto riguarda la garanzia della stabilità strategica e la lotta al terrorismo internazionale. In particolare, viene sottolineata l'importanza di sforzi coordinati per limitare la corsa agli armamenti.

"Si è deciso di sviluppare ulteriori contatti bilaterali, tenendo conto anche dei cambiamenti nella direzione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti" precisa il Cremlino che aggiunge: "Particolare attenzione è dedicata alla questione di organizzare un possibile incontro al vertice. In generale, la conversazione è stata costruttiva, professionale e focalizzata sul superamento dei problemi accumulati nelle relazioni russo-americane".