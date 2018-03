Innovazione sociale, Ashoka presenta migliori realtà italiane

Roma, 20 mar. - Il 22 marzo presso il Palazzo BNL "Orrizzonte Europa" si terrà per la prima volta a Roma l'evento annuale di Ashoka Italia (www.ashoka.org) - RISPOSTE CONCRETE AI PROBLEMI SOCIALI - Come gli imprenditori sociali cambiano l'Italia- punto di riferimento nell`ecosistema italiano dell`innovazione sociale. Durante l'evento verranno presentati i 4 nuovi fellow italiani, innovatori sociali, che, rivoluzionando i settori in cui operano hanno prodotto sia nuovi posti di lavoro che cambiamenti sociali ad alto impatto.

Ashoka, la più grande rete globale di imprenditori sociali, da 37 anni seleziona, forma e connette innovatori sociali di tutto il mondo, rendendo il loro impatto più sistemico. Askoka seleziona fellows, imprenditori sociali attivi in tutto il mondo ai quali viene fornita una borsa di studio pluriennale e l'accesso alla rete globale per un supporto illimitato. Lo slogan è Everyone a Changemaker. Fondata nel 1981, opera in 93 paesi e conta più di 3.500 Fellows con 43 uffici operativi nei 5 continenti. Ashoka è stata appena confermata, per il secondo anno di fila, la quinta ONG più influente al mondo per innovazione e impatto.

I 4 imprenditori sociali selezionati quest'anno come Fellow vanno ad aggiungersi alla comunità di Ashoka Fellow italiani, che conta già 10 membri. I Fellow italiani operano in svariate regioni e in settori diversi: dal reinserimento sociale all'uguaglianza di genere, dalla lotta alla criminalità organizzata all'innovazione in campo medico. Ecco chi sono i nuovi 4 Ashoka Fellow e su cosa lavorano:

Carlo Stasolla - Associazione 21 Luglio: Lavora per trasformare il modo in cui il governo italiano affronta la marginalizzazione delle popolazioni Rom, attraverso un approccio che individua i fallimenti governativi proponendo al tempo stesso una soluzione basata su incentivi economici e il rispetto dei diritti umani.

Daniel Tarozzi - Italia che Cambia: attraverso un'apposita architettura informatica, favorisce la connessione e la collaborazione tra imprenditori sociali in Italia e in Europa, permettendo da un lato una migliore risposta alle problematiche sociali e dall'altro un'informazione più accurata sulle tematiche sociali, spostando il focus tradizionalmente negativo dei media verso un approccio più costruttivo.

Massimo Vallati - Calciosociale: attraverso nuove regole calcistiche, lavora per ovviare alla diffusione di valori negativi del calcio moderno, promuovendo l'educazione a valori più inclusivi. Il suo progetto, nato a Corviale, una difficile realtà della periferia romana, trasforma il gioco in strumento di aggregazione e partecipazione comunitaria, diffondendo una narrativa di fair play e di anti violenza che sta trovando positive repliche in altre aree d`Italia e del mondo.

Eleonora Voltolina - Repubblica degli Stagisti: attraverso la testata online "Repubblica degli Stagisti", Eleonora affronta le tematiche della disoccupazione giovanile e delle condizioni di lavoro ingiuste per i giovani, garantendo la corretta informazione sul tema ed esercitando, allo stesso tempo, pressione politica.

L'evento sarà anche l'occasione per premiare i giovani under 19 che hanno elaborato idee e risposte concrete per contrastare la corruzione nella propria comunità: sono i Giovani Changemaker, vincitori del concorso Generazione Anticorruzione, in collaborazione con Riparte il Futuro, organizzazione che ha l'obiettivo di raccogliere e sviluppare varie iniziative per la lotta alla corruzione in Italia e all'estero. Dal 2013 è impegnata nel rivolgere petizioni ai decisori, per ottenere il cambiamento legislativo necessario per prevenire e contrastare la corruzione, e nel sensibilizzare quotidianamente l'opinione pubblica e formare i cittadini agli strumenti di contrasto al fenomeno.