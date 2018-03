Google News Initiative: 300 milioni dollari contro... -2

New York, 20 mar. - Non è tuttavia chiaro dove e in che modo il denaro sarà usato. Google ha anche annunciato che nel 2017 ha investito 12,3 miliardi di dollari nei media e ha generato 10 miliardi di click al mese gratis. Come funziona Subscribe with Google? Darà ai lettori uno strumento semplice per pagare i contenuti che vogliono leggere. Tra i partner ci sono l'FT e il Washington Post. Per ora Google non ha diffuso la lista completa dei media che partecipano all'iniziativa. Grazie all'intelligenza artificiale, inoltre, Google cercherà di capire quali utenti sono più propensi ad abbonarsi a un quotidiano.

Oltre a questo, il colosso americano creerà Disinfo Lab insieme alla Kennedy School di Harvard: servirà per mostrare quai sono le fake news nel corso delle elezioni e quando vengono pubblicate breaking news. Inoltre creerà anche MediaWise, una organizzazione in partnership con Poynter Institute, Stanford University e Local Media Association: avrà come obiettivo quello di alfabetizzare alla lettura delle notizie le nuove generazioni.