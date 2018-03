Usa, spari in una scuola in Maryland, morto l'attentatore

New York, 20 mar. - L'autore della sparatoria alla in una scuola in Maryland, negli Stati Uniti, è morto. Lo sparatore, che ha ferito due persone, è stato fermato da un poliziotto in servizio all'interno della scuola: secondo lo sceriffo della contea di Mary, Tim Cameron, non è chiaro se sia stato l'agente a sparate il colpo fatale per l'attentatore.

La sparatoria è stata fatta da unno studente della High School di Great Mills, a circa 100 chilometri da Washington D.C., pochi minuti prima che iniziassero le lezioni, questa mattina: è avvenuta a soli quattro giorni dalla Marcia per le nostre vite, la protesta nazionale organizzata dagli studenti dopo la strage compiuta in una scuola di Parkland, in Florida, lo scorso mese.