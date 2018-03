Fed: atteso rialzo tassi, reazione mercati nelle mani... -2

New York, 20 mar. - Il primo confronto con la stampa del successore di Janet Yellen segue un debutto misto al Congresso Usa: quando a fine febbraio si presentò a Capitol Hill per la prima volta nei panni di numero uno della Fed, Powell provocò un sell-off nell'azionario americano per avere detto che le sue previsioni dell'andamento dell'economia Usa erano migliorate rispetto a dicembre, quando ancora era 'solo' membro del board della banca centrale. Quelle parole, riaccesero i timori di quattro aumenti dei tassi nel 2018.

Due giorni dopo calmò gli animi di trader e gestori dicendo che i salari orari stanno aumentando ma non a un passo tale da suggerire un repentino aumento dell'inflazione. E infatti, l'inflazione resta al di sotto del target di crescita annua del 2% fissato dall'istituto centrale. I salari sono diventati un market mover dopo la diffusione il 2 febbraio scorso del rapporto sull'occupazione di gennaio, quando salirono su base annua al passo più rapido dal 2009 (+2,9%). Quel balzo fece temere una Fed meno accomodante, motivo per cui febbraio fu un mese in pesante calo per gli indici a Wall Street. Nel rapporto sull'occupazione americana di febbraio, i salari sono aumentati con meno slancio contenendo quelle preoccupazioni.

Ora non resta che aspettare il comunicato della Fed e, mezz'ora dopo, la conferenza di Powell, visto come la versione repubblicana della 'colomba' democratica Yellen.