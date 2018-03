Torino, trenta assunzioni nell'area motori di CnhI

Torino, 20 mar. - Tenta assunzioni a tempo indeterminato nell'area motori della CnhI di Torino. Lo rende noto la Fim. "Nella giornata di oggi le Rsa di FPT Motori, dove scadevano i termini per 85 somministrati, di cui 77 erano all'ultima proroga, si è concordato di assumerne a tempo indeterminato 30. Inoltre saranno richiamati al lavoro 23 lavoratori che già avevano operato con contratti a termine e altri 24 saranno spostati dall'area cambi all'area motori per continuare la loro permanenza in azienda a tempo determinato". "Il buon andamento dei volumi produttivi insieme a una gestione attenta da parte delle Rsa aziendali che hanno firmato il CCSL - commenta il segretario provinciale Fim Claudio Chiarle - ha consentito in CnhI, nell'area Motori, di ottenere un positivo risultato in termini occupazionali".