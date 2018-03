Google News Initiative: 300 milioni dollari contro le fake news

New York, 20 mar. - Google sta lanciando la Google News Initiative, un programma incentrato sul giornalismo che aiuterà gli editori a fare profitti e a combattere le fake news. Il progetto è stato annunciato oggi e offrirà ai media un nuovo modello per guadagnare chiamato Subscribe with Google. Insieme a questo Google prevede anche di lavorare con università e gruppi per combattere la disinformazione. Infine il colosso introdurrà anche un sistema open source, Outline, che permetterà ai media di garantire una accesso più sicuro a internet ai propri giornalisti. Google ha fatto sapere che investirà 300 milioni di dollari in tre anni. (segue)