La nuova Waterloo: in Francia l'hamburger sorpassa la baguette

Roma, 20 mar. - Le vendite degli hamburger in Francia hanno superato quelle della classica baguette jambon-beurre (burro e prosciutto cotto). La ferale notizia riportata dal Guardian è condita da numeri che pesano come pietre tombali: 1,5 miliardi di hamburger venduti lo scorso anno in Francia per uno studio del Gira Conseil secondo il quale gli hamburger sono sul menu dell'85% dei ristoranti - in senso lato - dell'Esagono.

Ancora più preoccupante, da un punto di vista dei paladini della "cuisine francaise" doc, appena il 30% dei burger è venduto nei fast-food, mentre la maggioranza è consumata nei ristoranti con servizio al tavolo. Certamente l'hamburger è stato addomesticato, con il roquefort al posto della dozzinale sottiletta, o con delicate salsine a sostituire il ketch-up.

Ma nel complesso il Davide francese ha perso la sua battaglia contro il Golia americano: nel 2016 le vendite degli hamburger erano allo stesso livello di quelle della baguette ma l'anno scorso sono scese del 9%. "Adesso la domanda è: il burger potrà sorpassare anche bistecca e patatine fritte?". Sicuramente la risposta va cercata anche nelle cifre degli incassi dei fast-food: 51 miliardi di euro nel 2017, secondo lo studio del Gira Conseil.