New York, 20 mar. - Donald Trump ha parlato oggi al telefono con Vladimir Putin, ha riferito un funzionario della Casa Bianca a Nbc. La conversazione arriva dopo la rielezione del presidente russo per un quarto mandato e le sottolineature dei media sulle mancate congratulazioni del capo della Casa Bianca al collega russo. Non sono stati per ora svelati i dettagli della telefonata.