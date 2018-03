Askanews, Barbagallo: sosteniamo la battaglia dei lavoratori

Roma, 20 mar. - "Sosteniamo la battaglia dei giornalisti e dei lavoratori di Askanews per difendere i posti di lavoro e per dare continuità a una voce importante del mondo del giornalismo. Lavoro e informazione sono due valori fondanti della nostra Costituzione, essenziali per la società, la libertà e la democrazia. Ci sono proposte e progetti avanzati direttamente e responsabilmente dagli stessi lavoratori che potrebbero rilanciare l`agenzia. Mai come in questo caso il dialogo tra le parti è fondamentale: una soluzione è possibile, l`azienda torni sui suoi passi". Il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, ha sottoscritto l`appello lanciato dal comitato di redazione dell`agenzia stampa Askanews.