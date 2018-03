Migliore: sconcerta protocollo tribunale Venezia su migranti

Roma, 20 mar. - "Ho appreso con sconcerto della firma di un protocollo tra il Tribunale di Venezia e il locale Consiglio dell`Ordine degli avvocati, che stabilirebbe requisiti speciali per le procedure in materia di protezione internazionale, tra i quali una verifica sanitaria preventiva sul ricorrente Straniero in occasione delle udienze, l`assenza dell`avvocato difensore dalle stesse e una liquidazione delle spese di patrocinio a carico dello Stato inferiore a quella prevista per l`assistenza legale gratuita accordata ad altri ricorrenti. Viene così violato il principio cardine di ogni sistema garantista, quello del diritto di difesa con l`avvocato". Lo dichiara Gennaro Migliore, sottosegretario alla Giustizia.

"Ricordo che il proposito del governo, nel creare sezioni specializzate in materia d`immigrazione, protezione internazionale e libertà di circolazione, è stato quello di assicurare un`adeguata expertise e una congrua struttura organizzativa per la trattazione di materie che incidono sullo status e i diritti di persone potenzialmente vulnerabili. Si tratta - spiega Migliore - di procedimenti che necessitano un`adeguata attenzione e preparazione, anche per quanto riguarda il contesto internazionale di riferimento e le competenze linguistiche. Non si è certo inteso dar luogo a prassi speciali che riducano le tutele, anzi, si è voluto così innalzarle. Spero - conclude Migliore - che il Csm e il Cnf facciano sentire immediatamente la loro voce".