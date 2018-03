Siria, consegnati aiuti a "decine migliaia" civili in fuga da Afrin -2

Roma, 20 mar. - Oggi, il CICR e la Mezzaluna Rossa siriana hanno iniziato a fornire aiuti umanitari. "La distribuzione di pane, coperte e bottiglie d'acqua è iniziata", ha detto la portavoce del CICR Ingy Sedky.

Il 20 gennaio scorso, l'esercito turco e ribelli siriani sostenuti da Ankara hanno lanciato un'operazione militare per "ripulire" l'enclave curda dalle milizie delle Unità di protezione popolare (YPG) descritta come "terrorista", e domenica hanno preso il controllo di Afrin. la città principale di questa regione. Secondo le Nazioni Unite, circa 100.000 persone sono fuggite dai combattimenti, ma secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH) il loro numero potrebbe raggiungere 250.000.