Siria, Unicef: Afrin, circa 100.000 persone necessitano sssistenza -4

Roma, 20 mar. - Ieri l`UNICEF ha fornito aiuti - attraverso la Mezzaluna Rossa Araba Siriana, che ha anche raggiunto le aree da poco accessibili nelle città del Ghouta orientale di Kaft Batna, Saqba e Hamourieh. Sono stati forniti loro biscotti ad alto contenuto energetico e bottiglie d`acqua, insieme a provviste alimentari e pane forniti dal Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Mentre l`UNICEF sta lavorando per portare assistenza ai bambini e alle famiglie che sono uscite da Afrin e dal Ghouta orientale, ancora in migliaia rimangono ad Afrin e in zone assediate nel Ghouta orientale. Questi bambini sono ancora sotto attacco e in disperato bisogno di assistenza. Dobbiamo essere in grado di raggiungere anche questi bambini, e chiediamo a tutte le parti in conflitto di permetterci di raggiungerli con accesso incondizionato, sicuro e continuo. Dovunque siano, e a prescindere dal controllo della zona in cui vivono, i bambini hanno diritto a ricevere assistenza umanitaria.

L`UNICEF ha inizialmente pianificato una risposta per coprire i bisogni di 50.000 persone. Si sta attualmente preparando a rispondere alle richieste di circa 200.000 persone dal Ghouta orientale - sia gli sfollati sia quelli all`interno del Ghouta orientale. Per rispondere a questi bisogni fondamentali, l`UNICEF avrà bisogno di ulteriori 20 milioni di dollari".