Siria, Unicef: Afrin, circa 100.000 persone necessitano sssistenza -3

Roma, 20 mar. - Alcune di queste località erano progettate come rifugi collettive. Altre scuole e strutture per l`istruzione, anche utilizzate come rifugi, hanno porte e finestre rotte, e strutture sanitarie e idriche non funzionanti. L`UNICEF ha riparato alcuni bagni, e sta installando bagni prefabbricati dove necessario, ma l`acqua e i servizi igienico-sanitari continuano ad essere una sfida grandissima. Ci hanno riferito che, in uno di questi rifugi, le file per andare in bagno arrivano a circa 3 ore.

L`UNICEF sta distribuendo acqua alle persone che aspettano ai punti di uscita nel Ghouta orientale e stanno fornendo camion che trasportano acqua e bottiglie d`acqua a quasi tutti i rifugi collettivi che attualmente ospitano sfollati interni. I nostri team mobili per la salute e la protezione stanno fornendo assistenza medica di base, vaccini, servizi sanitari e per la nutrizione. Abbiamo necessità di garantire coperte, vestiti e kit per bambini alle famiglie che arrivano con nulla o quasi. Abbiamo bisogno il prima possibile di aiutare i bambini a tornare a scuola e riprendere il percorso scolastico. (Segue)