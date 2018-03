Oggi il principe saudita Salman incontra Trump alla Casa Bianca

New York, 20 mar. - Oggi il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, incontrerà il presidente americano, Donald Trump. I due leader si vedranno alla Casa Bianca, dove pranzeranno insieme e discuteranno della crisi nel Golfo Persico, in particolare dello scontro tra il regime saudita con quello del Qatar (altro alleato americano) e delle tensioni con l'Iran. Secondo fonti interne alla Casa Bianca, Trump chiederà a Salman di porre fine alle tensioni nel Golfo. Inoltre il presidente spera di riuscire a organizzare un incontro con tutti i Paesi del Golfo a maggio.

Quello di Salman è il primo di una serie di incontri bilaterali che Donald Trump avrà con i leader del Golfo nei prossimi mesi. Salman sarà negli Stati Uniti per due settimane, nel corso delle quali incontrerà politici e aziende per cercare di migliorare l'immagine della corona nel paese. Ieri l'Arabia Saudita ha fatto un passo indietro rispetto al suo progetto di quotare il colosso petrolifero di stato Aramco, in tutto il mondo. Secondo l'agenzia Dow Jones, Aramco per ora sarà quotata solo sulla borsa dell'Arabia Saudita. Il regime saudita infatti sta ancora valutando come e se quotare il gruppo che controlla anche sulle altre piazze internazionali.