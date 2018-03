Fisco, Mef: prosegue calo controversie fiscali, -10,75% nel 2017 -2

Roma, 20 mar. - Nelle Ctp la quota di giudizi completamente favorevoli all`Ente impositore è stata di circa il 45%, per un valore complessivo di 2.036,14 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di circa il 31%, per un valore di 855,99 milioni di euro. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata di circa il 12%, per un valore complessivo di 933,94 milioni di euro.

Nelle Ctr, la quota di giudizi completamente favorevoli all`Ente impositore è stata di circa il 42%, per un valore complessivo di 1.327,06 milioni di euro, quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata pari a circa il 40%, per un valore complessivo di 853,61 milioni di euro. Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa l`9%, per un valore complessivo di 342,93 milioni di euro.

Per entrambi i gradi di giudizio, il confronto tendenziale sui flussi relativi all`intero anno 2017 conferma una riduzione del volume complessivo dei nuovi contenziosi pari all`8,76% rispetto all`anno 2016.

Analogamente, il numero dei ricorsi complessivamente definiti nelle Commissioni tributarie nel 2017 mostrano una flessione del 10,69% rispetto all`anno precedente.