Fisco, Mef: prosegue calo controversie fiscali, -10,75% nel 2017

Roma, 20 mar. - Prosegue la tendenza in diminuzione delle controversie fiscali pendenti. Nel 2017 hanno registrato un calo ulteriore del 10,75% rispetto al 2016. Lo rende noto il ministero dell'Economia, sottolineando che al 31 dicembre le controversie tributarie pendenti ammontavano a 417.635. Il trend positivo di diminuzione è iniziato dal 2012.

Dal raffronto del periodo ottobre-dicembre 2017 con l`analogo periodo dell`anno 2016, le controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio, pari a 52.132, registrano una diminuzione del 4,98%. Le controversie definite sono state 68.107 con una riduzione del 17,47%.

In particolare, le nuove controversie presentate in primo grado di giudizio presso le Commissioni tributarie provinciali (Ctp), pari a 35.975, sono in calo dell`1,97%; i ricorsi definiti, pari a 50.750, registrano una diminuzione del 18,52%.

Nelle Commissioni tributarie regionali (Ctr), gli appelli pervenuti nel periodo ottobre-dicembre 2017, pari a 16.157, risultano in calo del 11,06%; le definizioni, pari a 17.357 provvedimenti, risultano in diminuzione del 14,24%.(Segue)