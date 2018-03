Kim Jong augura a Putin successo in costruzione di "potente Russia"

Pyongyang, 20 mar. - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha augurato a Vladimir Putin successo nel suo "lavoro per costruire una potente Russia", in un messaggio di "sincere felicitazioni" inviato al presidente russo dopo la sua rielezione per un quarto mandato. Il risultato del voto di domenica per Kim "è l'espressione del grande sostegno del suo popolo e della grande fiducia che ha in lei". Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana KCNA.

Il leader nordcoreano si è detto certo della continuazione della "lunga storia" di relazioni amichevoli tra i due Paesi.

(fonte afp)