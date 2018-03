Centinaio (Lega): su presidenze coalizione ha ultima parola

Roma, 20 mar. - Per le presidenze delle Camere "l'ultima parola spetta alla coalizione. Per noi è fondamentale che tutti si sentano parte della partita, anche perché servono i voti di tutti per poter arrivare ad avere un presidente della Camera o del Senato il più velocemente possibile: questo è quello che ci stanno chiedendo gli italiani". Lo ha detto il presidente uscente dei senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, incontrando i giornalisti dopo essersi registrato a Palazzo Madama per la nuova legislatura.