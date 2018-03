Fratoianni: contro le mafie battaglia da non abbandonare -2

Roma, 20 mar. - "A questo serve - sostiene ancora Fratoianni - il lavoro che le associazioni fanno sui territori. A questo serve tenere la guardia alta, a tutti i livelli. A questo deve servire la giornata della Memoria e dell'Impegno, in tutta Italia, perché nessun territorio è zona franca, come ad esempio abbiamo visto anche in Toscana e direttamente e nel pisano solo qualche settimana fa".

"Sapendo che la battaglia contro le mafie non la si vince solo ed esclusivamente con gli apparati repressivi dello Stato, che pure fanno un lavoro straordinario. La si vince con la forza della socialità, con la cultura, con le risorse investite in servizi sociali, in lavoro, in scuola. Ce lo ricordava una delle vittime più illustri del sistema mafioso, don Pino Puglisi, che per proseguire la sua battaglia contro la mafia al Brancaccio, in uno dei quartieri di Palermo più infiltrati dalla presenza mafiosa, aveva chiesto la presenza di una scuola media, una palestra e un centro di aggregazione".

"Queste sono le nostre armi contro le loro bombe. Questo è l'impegno che ogni giorno le vostre organizzazioni - conclude Fratoianni - devono continuare ad avere. Anche lì dove sembra che il tessuto sociale sia più sano, più ricco e, quindi, immune da certe dinamiche. Non è così, nessun territorio è immune dalle infiltrazioni mafiose e dalla corruzione".