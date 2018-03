Fratoianni: contro le mafie battaglia da non abbandonare

Roma, 20 mar. - "Abbiamo di fronte a noi una battaglia dura da portare avanti, con tenacia, caparbietà, convinzione, anche quando il vento della storia ci soffia in faccia, in direzione contraria. E' la battaglia contro le mafie, le criminalità organizzate, contro la corruzione che si annida nei gangli del potere, delle burocrazie compiacenti, di certa politica prona. Una battaglia che spesso assume i contorni cruenti della violenza e della morte. Come è capitato alle tante, troppe vittime che le mafie hanno fatto nel nostro Paese, da nord a sud, non risparmiando uomini di Stato, politici, sindacalisti, sacerdoti, persone comuni". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali alla vigilia della giornata delle Memoria in ricordo delle vittime di mafia del 21 marzo.

"Lo dice bene da tempo don Luigi Ciotti - prosegue l'esponente di Leu - la memoria senza impegno, purtroppo, è esercizio sterile. Che non muta in nulla la condizione di una società infestata dalle consorterie criminali, cui la violenza della crisi ha restituito vigore e migliaia di giovani disposti a fare da esercito, in particolare nelle periferie e nei sobborghi delle nostre città, dove più forte si avverte la mancanza dei capisaldi di una società sana: il lavoro, la scuola, lo Stato".(Segue)