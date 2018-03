Brexit, Merkel e Varadkar: frontiera irlandese resta un problema

Berlino, 20 mar. - La cancelliera tedesca e il Primo ministro irlandese hanno insistito oggi sulla necessità di una soluzione definitiva al problema della frontiera irlandese, nonostante un compromesso provvisorio fra Londra e l'Unione europea sulla transizione post-Brexit.

"Abbiamo appreso con gioia ieri dell'accordo fra l'Ue e la Gran Bretagna sulla fase di transizione, ma sappiamo che restano molti problemi da risolvere, in particolare la questione della frontiera", ha detto Angela Merkel, ricevendo l'omologo irlandese Leo Varadkar, a due giorni da un Consiglio europeo incentrato sulla Brexit.

Londra ha accettato nel compromesso con Bruxelles l'idea che l'Irlanda del Nord possa di fatto rimanere all'interno dell'unione doganale quando il Regno Unito lascerà l'Ue. Il governo britannico ritiene che si tratti di una soluzione dell'ultimo minuto che si applicherà solo nel caso in cui non sarà trovata nessuna altra alternativa soddisfacente per evitare una frontiera "rigida" sull'isola. (Segue)