Italiaonline, Pastorino (Leu): non basta congelare licenziamenti

Roma, 20 mar. - "Il congelamento dei licenziamenti a Italiaonline è una parziale buona notizia, perché dà un po' sollievo a 400 famiglie. Ma è solo un palliativo a cui bisognare dar seguito con una soluzione definitiva: è impensabile che un'azienda, che ha chiuso il bilancio ampiamente in utile, voglia fare ulteriore cassa sulla pelle dei lavoratori. Quei posti devono essere salvati in ogni modo". Lo dichiara il deputato di Liberi e Uguali, Luca Pastorino, esponente di Possibile.

"Fin dall'annuncio dei licenziamenti - aggiunge Pastorino - abbiamo denunciato la gravità della situazione. Questa legislatura per me inizia così come è finita la precedente: con l'impegno al fianco dei lavoratori. Nei prossimi giorni sono intenzionato a rilanciare la proposta di legge sullo stop ai finanziamenti pubblici per le aziende che licenziano. Ponendo una premessa ineludibile: gli eventuali fondi possono essere erogati solo se vincolati a standard occupazionali garantiti".