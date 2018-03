Roma, 20 mar. - Il neosenatore Matteo Renzi avrà un ufficio al Senato, a Palazzo Giustiniani. È quanto prevede la consuetudine nei confronti degli ex presidenti del Consiglio, ai quali viene riservato un ufficio nel palazzo che ospita spazi di lavoro per gli ex presidenti della Repubblica, i senatori a vita e gli ex presidenti di Palazzo Madama.