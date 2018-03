Banche, Abi: raccolta stabile a febbraio 2018, +0,04%

Milano, 20 mar. - Raccolta complessiva stabile, a febbraio 2018, per le banche operanti in Italia. La variazione su base annua è stata del +0,04%. Dalla fine del 2007, prima dell'inizio della crisi, ad oggi la raccolta da clientela è cresciuta da 1.549 a 1.707 miliardi di euro, con un aumento in valore assoluto di oltre 158 miliardi. Lo si apprende dal consueto rapporto mensile dell'Abi.

Continua ad accentuarsi, peraltro, la dinamica estremamente dicotomica relativa alla composizione della raccolta da clientela. A febbraio 2018, i depositi sono infatti aumentati di circa 70 miliardi di euro rispetto a un anno prima, con una variazione del +5,1% su base annuale, mentre si è confermato il trend di decisa diminuzione della raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, per quasi 69 miliardi di euro in valore assoluto negli ultimi 12 mesi (-20,7%).

Il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela è pari in Italia a 0,74% (da 0,75% il mese precedente) ad effetto: del tasso praticato sui depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito), pari a 0,38% (0,39% a gennaio 2018); del tasso sui Pct, che si colloca a 1,17% (da 1,14% a gennaio 2018); del rendimento delle obbligazioni, pari a 2,56% (da 2,59% a gennaio 2018).

Il margine (spread) fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie permane su livelli particolarmente bassi, a febbraio 2018 risulta pari a 195 punti base (195 anche il mese precedente), in marcato calo dagli oltre 300 punti base di prima della crisi finanziaria (329 pb a fine 2007). In media, nel 2017 tale spread è risultato pari a 1,85 punti percentuali (da 1,98 p.p. nel 2016).