Cina, Amnesty: legge supervisione "minaccia a diritti umani"

Roma, 20 mar. - Commentando l`approvazione odierna della nuova Legge sulla supervisione, il direttore di Amnesty International per l`Asia orientale Nicolas Bequelin ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"La nuova Legge sulla supervisione rappresenta una minaccia sistematica ai diritti umani in Cina. Pone decine di migliaia di persone in balia di un sistema segreto e di fatto incontrastabile in quanto sopra alla legge; aggira le istituzioni giudiziarie istituendo un sistema parallelo guidato dal Partito comunista cinese senza alcun controllo esterno". (Segue)