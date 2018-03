Usa, agenzia a difesa dei consumatori apre inchiesta su Facebook

New York, 20 mar. - La U.S. Federal Trade Commission, l'agenzia governativa a difesa dei consumatori negli Stati Uniti, ha aperto un'inchiesta sull'uso dei dati personali degli utenti di Facebook da parte del social network. Lo riporta Bloomberg News.

Nel fine settimana, un'inchiesta di New York Times e Observer ha svelato che i dati di oltre 50 milioni di utenti del social network negli Stati Uniti sono stati usati impropriamente da Cambridge Analytica, una società che ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump, negli Stati Uniti, e per la Brexit, nel Regno Unito.