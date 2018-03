Banche, Abi: continua crescita impieghi, +1,9% a febbraio 2018

Milano, 20 mar. - In base ai dati al 28 febbraio 2018, i prestiti a famiglie e imprese risultano in crescita su base annua del +1,9%, proseguendo la positiva dinamica complessiva del totale dei prestiti in essere, il cui tasso di crescita annuo risulta su valori positivi da oltre 2 anni. E' quanto emerge dal consueto Rapporto mensile dell'Abi, con dati elaborati in base ai dati pubblicati dalla Banca d`Italia.

Sulla base degli ultimi dati ufficiali, relativi a gennaio 2018, si conferma poi in particolare la crescita del mercato dei mutui. L'ammontare totale dei mutui in essere delle famiglie registra una variazione positiva del +3,2% rispetto a gennaio 2017 (quando già si manifestavano segnali di miglioramento).

Complessivamente, a febbraio 2018 l'ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia, pari a 1.777,2 miliardi di euro è risultato superiore di quasi 70 miliardi all'ammontare complessivo della raccolta da clientela, 1.707,3 miliardi di euro.