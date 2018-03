Banche, Abi: in 13 mesi abbattute di oltre 30% sofferenze nette

Milano, 20 mar. - Migliora significativamente la qualità del credito in Italia, con le sofferenze in forte calo. E' quanto emerge consueto rapporto mensile dell'Abi. Le sofferenze nette a gennaio 2018 si sono attestate a 59,3 miliardi di euro. Un valore che risulta in diminuzione rispetto ai 64,1 miliardi del mese precedente e in forte calo, meno 27,5 miliardi, rispetto al dato di dicembre 2016 (86,8 miliardi). In 13 mesi le sofferenze nette si sono quindi ridotte di oltre il 30%.

Risultati effettivi che sono stati "superiori rispetto a quanto avevamo previsto un anno fa", ha commentato in un briefing telefonico il vice direttore generale dell`Abi, Gianfranco Torriero. Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di quasi 30 miliardi, cioè di un terzo.

Scende anche il rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi totali, che si è ridotto a 3,41% a gennaio 2018 (era 4,89% a fine 2016).