Usa: fratelli Koch vogliono che Trump accetti accordo... -2

New York, 20 mar. - La Casa Bianca aveva offerto un prolungamento di due anni e mezzo del Daca, il programma di Barack Obama - che Trump sta cercando di cancellare - per proteggere i giovani immigrati irregolari arrivati negli Stati Uniti da bambini, in cambio di 25 miliardi per il muro.

I democratici hanno respinto l'offerta, affermando di poter accettare il finanziamento del muro solo in cambio di un percorso verso la cittadinanza per i circa 690.000 Dreamers e molte altre categorie di immigrati, per un totale di 1,8 milioni di persone. La Casa Bianca, a sua volta, ha respinto la proposta dei democratici.

Nei mesi scorsi, Trump ha più volte detto di voler proteggere i Dreamers, ma di volere in cambio i fondi per la costruzione (o, per meglio dire, il completamento) del muro con il Messico, il rafforzamento delle regole e dei controlli alle frontiere, la fine della migrazione a catena (la possibilità per un residente di sponsorizzare i parenti) e la cancellazione della lotteria per la Green Card, ovvero la residenza permanente. Poi, il fatto che la fine del Daca sia stata bloccata momentaneamente dai tribunali ha convinto Trump ad abbassare le sue pretese, pur di far partire presto la costruzione del muro al confine meridionale.