Unindustria, Sannella presidente sezione alimentare

Roma, 20 mar. - Federico Sannella, Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Birra Peroni, è il nuovo presidente della Sezione Alimentare di Unindustria. La Sezione associa 81 aziende per oltre 5.237 dipendenti.

"Tra gli obiettivi della mia presidenza a sostegno delle aziende associate, ci sarà quello di rafforzare i rapporti con le Istituzioni sia a livello regionale che provinciale, di incentivare la partecipazione alle attività di Enti Regionali e Camerali per facilitare l'accesso ai mercati esteri, stimolare la crescita di strutture di aggregazione per consentire alle PMI un maggior coinvolgimento nel mercato UE ed extra UE - dichiara Federico Sannella neo Presidente della Sezione Alimentare di Unindustria. Inoltre, intensificheremo i punti di contatto con le iniziative di Sistema per offrire agli associati maggiori opportunità ed occasioni per partecipare ad iniziative fieristiche e ad eventi di business. Infine - conclude Sannella - stimoleremo iniziative di collaborazione tra le aziende associate e svilupperemo sinergie all'interno delle filiere, in particolar modo quella agricola".

Federico Sannella è stato eletto all'unanimità dall'Assemblea che ha confermato, come Vice Presidenti: Mariacarla Bonollo Distillerie Bonollo S.p.A. (Vice Presidente); Chiara Castelli Sa.No. S.r.l. (Vice Presidente); Mauro Castelli Salumificio Castelli S.r.l. (Vice Presidente); Marco Serafini Desco S.p.A. (Vice Presidente).