Sace: per export italiano difficile replicare performance 2017

Roma, 20 mar. - "Replicare la performance del 2017 sarà difficile". Così ha commentato Alessandro Terzulli, Capo Economista di SACE (Gruppo CDP) i dati sul commercio estero a gennaio.

"Tuttavia l`export italiano - ha aggiunto - potrà beneficiare nel 2018, al netto di un`eventuale brusca escalation protezionistica, della crescita prevista degli scambi commerciali che si attesterà intorno al 4-5%. La Cina continua a fare da traino per l`export Made in Italy; +10,6% nel mese di gennaio, con meccanica strumentale e abbigliamento fra i settori più dinamici. In lieve flessione invece le esportazioni verso gli USA (-1,4%), sebbene vi siano settori in controtendenza, quali alimentari, autoveicoli e farmaceutica. Tra i settori best performer di gennaio si segnalano: la metallurgia (+17,1%), trainata dalle buone vendite in Cina, India, UK e Spagna, oltre a chimica (+14,4%), gomma e plastica (+11%) e i mobili e gioielli (+13,4%)".