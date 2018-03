Anzaldi(Pd): democrazia diretta Casaleggio basata su illeciti dati

Roma, 20 mar. - "La democrazia diretta di Casaleggio, secondo il Garante della Privacy, si fonda sugli illeciti trattamenti dei dati di Rousseau, c`è un`istruttoria in corso. Altro che voce dei cittadini: l`Authority ha parlato di tracciamento dei voti degli iscritti. Peraltro parlare di democrazia della rete, nel giorno dello scandalo mondiale dello spionaggio e dell`uso illegale dei dati di Facebook per propaganda politica, appare quantomeno sfortunato. Cosa ne pensa Casaleggio di quello che sta emergendo su Cambridge Analytica e sulla profilazione illecita degli elettori? Perché non dice nulla?". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Intanto aumentano le scatole cinesi - prosegue Anzaldi - e i conflitti di interessi del figlio del cofondatore M5s. Di Maio aveva detto: `E` solo un tecnico, non prende decisioni politiche`. Solo un tecnico? E` presidente, amministratore e tesoriere di Rousseau, la fondazione privata che gestisce le decisioni interne al Movimento 5 stelle e riceverà 100mila euro al mese dai neoparlamentari M5s, per un totale di 6 milioni di euro nella legislatura. E` proprietario della Casaleggio Associati, l`azienda privata che rappresenta storicamente il software e l`hardware del Movimento 5 stelle. Ora risulta essere anche il promotore dell`Associazione Gianroberto Casaleggio, un`altra scatola cinese cui deputati, imprenditori e professionisti contribuiscono con 300 euro per essere soci in cene organizzate in luoghi esclusivi e molto costosi. Perché tutta questa opacità, tutte queste scatole societarie e politiche, per chi è 'solo un tecnico'? E` l`ennesima fake news targata M5s".