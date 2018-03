Generali lancia piattaforma Generali Global Infrastructure

Milano, 20 mar. - Assicurazioni Generali lancia Generali Global Infrastructure (GGI), una nuova piattaforma per investire sul debito infrastrutturale che costituisce una prima tappa fondamentale per la strategia multi-boutique dell`asset management del gruppo. Sarà Generali Investment Partners, di recente costituzione, a gestire la piattaforma multi-boutique, con l`obiettivo di trasformarla nella prima realtà di questo tipo in Europa.

L'annuncio - spiega una nota della compagnia - rappresenta un passo fondamentale per la creazione della più grande piattaforma multi-boutique in Europa tra gli asset manager assicurativi. E' dedicata sia agli asset interni al gruppo sia ad attrarre investitori istituzionali.

Generali Global Infrastructure è una joint venture che vanta alcuni tra i migliori esperti del settore e debutterà con un fondo investito sulle infrastrutture globali pari ad almeno 1 miliardo, con asset provenienti da Generali.