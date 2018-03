Palazzotto (Leu): proporrò commissione inchiesta su Ilaria Alpi

Roma, 20 mar. - "Sono passati 24 anni dalla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: 24 anni senza verità e giustizia. In questi anni abbiamo assistito a depistaggi e bugie che hanno impedito di arrivare alla verità e all'individuazione dei responsabili. Ora si rischia la chiusura definitiva di tutte le inchieste sul caso nonostante nuovi spunti emersi dal lavoro della commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Come primo atto della legislatura che sta per cominciare presenterò una proposta di commissione di inchiesta. Il nostro Paese non si può permettere che questa vicenda cada nel dimenticatoio". Lo afferma in una nota Erasmo Palazzotto di Liberi e Uguali, vicepresidente uscente della commissione Esteri di Montecitorio.