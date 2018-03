Egitto, tribunale ferma le attività di Uber e Careem

Roma, 20 mar. - Un tribunale amministrativo del Cairo si è pronunciato oggi per il fermo delle attività in tutto l'Egitto di Uber e Careem passeggeri pullman (VTC), secondo quanto riportato dalla stampa di stato.

Le due società erano state oggetto di proteste da parte dei tassisti che lamentavano che i conducenti di VTC non pagano le tasse per l'uso dei loro veicoli di trasporto. Il tribunale ha convalidato la petizione presentata da un avvocato che chiedeva al governo di interrompere l'attività di Uber e Careem in Egitto e le loro applicazioni mobili, secondo quanto riferito dal giornale governativo al-Ahram.

Entrambi i servizi sono diventati molto popolari in Egitto, dove molti utenti si lamentano della qualità del servizio offerto dai taxi che a volte si rifiutano di avviare il tassametro. Careem, un concorrente di American Uber, ha sede negli Emirati Arabi Uniti e presente in Medio Oriente e Asia. (Fonte afp)