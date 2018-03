Usa, fratelli Koch vogliono che Trump accetti accordo su immigrati

New York, 20 mar. - I fratelli Koch vogliono che il presidente statunitense Donald Trump accetti l'accordo sull'immigrazione proposto dai democratici, che prevede un percorso verso la cittadinanza per 1,8 milioni di giovani in cambio di 25 miliardi per il muro con il Messico e il rafforzamento della sicurezza.

Tre organizzazioni riconducibili a Charles e David Koch, fondamentali finanziatori per il partito repubblicano, stanno facendo pressioni affinché la Casa Bianca accetti l'accordo, rifiutato nel fine settimana; a riportarlo è Politico. (segue)