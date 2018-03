Macedonia, Grecia propone una road map a Skopje sul nome

Roma, 20 mar. - Atene ha presentato a Skopje una road map per risolvere la disputa bilaterale sul nome della Macedonia nell'ambito dei negoziati riavviati a gennaio tra i due Paesi: lo ha annunciato il governo greco. Il ministro degli Esteri greco, Nikos Kotzias si recherà in visita a Skopje giovedì per discutere il progetto di accordo con il suo omologo macedone Nikola Dimitrov, prima di una riunione il 30 marzo a Vienna dei due ministri con Matthew Nimetz, il mediatore delle Nazioni Unite su questo dossier.

"Il piano di accordo" prevede per l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia un "nome composito" - del tipo Alta Macedonia - "da utilizzare 'erga omnes', ovvero a livello internazionale e all'interno dello Stato vicino, ha detto Dimitris Tzanakopoulos, portavoce del governo greco durante una conferenza stampa.

(fonte afp)(Segue)