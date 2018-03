Al via finanziamento Ue per WiFi gratuito in spazi pubblici

Bruxelles, 20 mar. - Parte la nuova iniziativa WiFi4EU della Commissione europea per il finanziamento di punti di accesso gratuiti a Internet senza fili in alcuni spazi pubblici (come biblioteche, musei, parchi e piazze) che saranno scelti dalle municipalità interessate. La Commissione europea ha inaugurato oggi il portale WiFi4EU, con l'invito ai comuni di tutta Europa a registrare i loro dati sin da ora, in vista del primo invito a presentare progetti che sarà pubblicato a metà maggio, per avere così la possibilità di beneficiare del finanziamento.

Il programma WiFi4EU offirà a ogni municipalità che parteciperà all'iniziativa dei buoni per un valore di 15.000 euro per installare i punti di accesso WiFi gratuiti, mentre i costi di manutenzione della rete saranno a carico degli stessi comuni.

La dotazione complessiva del programma è di 120 milioni di euro dal bilancio comunitario fino al 2020, che saranno destinati a finanziare le apparecchiature necessarie ai servizi WiFi gratuiti pubblici in 8.000 comuni in tutti gli Stati membri dell'Ue, più Norvegia e Islanda.(Segue)