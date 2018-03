Governo,Padoan a investitori:economia italiana resterà resiliente

Roma, 20 mar. - Gli investitori devono avere fiducia in "un'economia resiliente che continuerà a essere tale. Non è inusuale in Europa che la formazione di un governo richieda tempi lunghi, abbiamo l'esempio della Germania dove ci sono state lunghe trattative per formare il nuovo governo. Perché l'Italia dovrebbe essere diversa?". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervistato da Bloomberg tv a margine del G20 di Buenos Aires, a proposito di cosa dovrebbero attendersi gli investitori in questa fase post-elettorale.

Secondo Padoan per vedere la nascita del nuovo governo si dovrà aspettare "diverse settimane, forse un paio di mesi".

Il ministro si è detto quindi "moderatamente ottimista" e ha difeso il lavoro del governo uscente auspicando che il nuovo esecutivo "preservi e rinforzi le azioni intraprese".