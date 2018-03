Presidenziali Egitto, i giovani della rivolta che non voteranno -4

Roma, 20 mar. -

Gruppi per i diritti nazionali e internazionali accusano le autorità di violazioni dei diritti umani, incluse sparizioni forzate, arresti arbitrari e detenzioni illegali. Il governo nega le accuse e afferma che gli abusi sono casi rari e vengono regolarmente puniti.

Tuttavia, per Sami, le prossime elezioni hanno poco significato. "Non mi prenderò nemmeno la briga di pensarci," ha detto prima di aggiungere: "Voglio solo che il giorno passi con calma".

Guardando indietro alla rivolta del 2011, Sarah afferma: "Non potrei dire che vorrei che non fosse successo, perché è stata la cosa migliore che è accaduta in Egitto durante il mio tempo". Oggi Sarah vuole uscire dal suo Paese: "Certo che voglio andarmene, cerco dappertutto lavoro, anche in paesi che non avevo mai pensato di prendere in considerazione. Ho perso completamente la speranza qui".