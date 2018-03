Presidenziali Egitto, i giovani della rivolta che non voteranno -3

Roma, 20 mar. -

Durante gli anni di turbolenze che seguirono, molti giovani che chiedevano libertà abbandonarono questa richiesta a favore della stabilità economica e della sicurezza. La gente "era arrabbiata, ma ha optato per la calma", dice il giovane. "Ora, il risultato è zero: economicamente, tutti sono sotto pressione, non importa il tuo livello di reddito, tutti i tuoi risparmi e il reddito sono stati tagliati a metà".

Con le sue riserve valutarie in ribasso dopo la rivolta, l'Egitto ha fatto fluttuare la sterlina nel 2016, facendo sì che la valuta perdesse più della metà del suo valore rispetto al dollaro.

"PEGGIO DI PRIMA" Nel frattempo, "socialmente sei frustrato: ti senti incapace di muoverti o di parlare facilmente, tanta paranoia, troppa sicurezza isterica, al punto che il paese è tornato a essere gestito da una singola entità", evidenzia Sami.

I critici dicono che le cose si sono deteriorate rispetto ai tempi di Mubarak. "Non c'è dubbio che le cose ora vanno molto peggio di prima, perché ora sanno che non possono prenderci alla leggera", ha detto Safeya secondo la quale "stanno arrestando, minacciando, imprigionando, condannando a morte, perché hanno paura che risorgiamo".(Segue)