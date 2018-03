Presidenziali Egitto, i giovani della rivolta che non voteranno -2

Roma, 20 mar. -

LE SPERANZE SFUMATE DEL 2011 La situazione è lontana dalle grandi speranze di Sarah nel 2011, quando si unì alle proteste "entusiasta di avere elezioni libere ed eque, di votare in elezioni competitive dove la mia voce avrebbe fatto la differenza".

Nel 2011, in aperta sfida alle forze di sicurezza dell'ex regime, milioni di giovani egiziani occuparono per 18 giorni la centralissima piazza Tahrir della capitale. Giovani che si accamparono giorno e notte fino a quando Mubarak, che era al potere da quasi 30 anni, non lasciò il suo ufficio prima che i militari prenderessero di fatto il potere.

Poco dopo, i maggiori funzionari dell'era di Mubarak vennero arrestati e i tribunali iniziarono ad esaminare casi di brutalità della polizia. "E' stato un incredibile momento di speranza, il cielo di colpo era diventato il nostro tetto", rievoca Sami.

Dopo un anno di potere militare, Morsi, che proveniva dal gruppo dei Fratelli Musulmani, è diventato il primo presidente civile egiziano democraticamente eletto nel 2012. Un anno dopo, gli egiziani preoccupati per l'ascesa dell'Islam politico all'interno del governo hanno sostenuto la cacciata di Morsi, sperando in ulteriori elezioni democratiche.

"Ma con quello che è successo dopo, con la nomina di un'altra persona dell'esercito, è diventato molto chiaro che siamo tornati allo stesso ciclo", ha detto Sami.(Segue)