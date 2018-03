Presidenziali Egitto, i giovani della rivolta che non voteranno

Roma, 20 mar. - In Egitto, mentre gli striscioni a sostegno a un secondo mandato presidenziale di Abdel Fattah al-Sisi invadono le strade del Cairo, diversi giovani che hanno partecipato alla rivolta del 2011 dicono oggi che boicotteranno le elezioni "predeterminate" di questo mese.

"Rispetto alle ultime elezioni presidenziali (svolte nel 2014) è uno scivolone verso il basso: nulla sta migliorando", ha detto Sami, un giovane che ha preso parte alla rivolta nota come "Primavera araba" che nel gennaio dell'2011 ha portato alla destituzione del regime dell'ex presidente Hosni Mubarak.

Poi nel luglio 2013, Al Sisi, da ministro della Difesa, ha guidato l'operazione che ha portato alla destituzione del successore di Mubarak, l'islamista Mohamed Morsi, spodestato in seguito a proteste di massa contro il suo governo durato appena un anno.

Ora, al Sisi sta cercando un altro mandato nelle elezioni del 26-28 marzo; a sfidarlo formalmente è solo Moussa Mostafa Moussa, un candidato che in precedenza aveva espresso sostegno per la leadership di al Sisi. Tutte gli altri candidati sono stati arrestati o si sono ritirati.

"Si tratta di una partecipazione nominale: non potevano presentare un unico candidato senza uno sfidante, quindi hanno portato qualcuno solo come spettacolo, così da poter dire che c'è competizione", ha detto Sarah. Come Sami e tutti gli altri intervistati, Sarah ha chiesto di essere identificata con uno pseudonimo. "Non farò alcuno sforzo per una elezione già predeterminata", ha aggiunto.(Segue)