Catalogna, Jordi Sanchez rinuncia a seggio e a candidatura

Roma, 20 mar. - Jordi Sanchez, il leader indipendentista candidato alla presidenza della Catalogna, ha annunciato di voler lasciare il suo seggio "nelle prossime settimane" per tornare alla docenza universitaria: in tal modo non sarà più eleggibile alla guida della Generalitat, e dunque i partiti indipendentisti dovranno scegliere un altro candidato.

Sanchez, come riporta la stampa catalana, ha espresso le proprie intenzioni nel corso di un'audizione davanti alla Corte Suprema: la Procura tuttavia si è opposta di nuovo alla scarcerazione dell'ex leader di Anc, in custodia preventiva con l'accusa di ribellione e sedizione.

Resta quindi aperta la strada per un candidato alternativo, dopo l'impossibilità ormai conclamata di far eleggere sia Carles Puigdemont, in esilio autoimposto in Belgio, che Sanchez: secondo fonti indipendentiste il prescelto potrebbe essere l'ex ministro regionale Jordi Turull, sul quale pende un'inchiesta giudiziaria ma che non si trova in carcere.(Segue)